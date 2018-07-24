Sanayide asfalt sevinci

Asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, sanayi esnafına sabırlarından dolayı teşekkür etti. Yenişehir eski sanayisinde yıllardan bu yana devam eden alt yapı çalışmalarında mutlu sona geldiklerini belirten Süleyman Çelik, “Nihayet alt yapımız bitti. Asfalt işi de tamamlanmak üzere. Yıllardan bu yana yapılan çalışmalara sabreden esnafımıza teşekkür ediyorum, Çok beklediler ama beklediklerini değdi. Sanayi sokakları artık pırıl pırıl oldu. Alt yapısı da tamamlandı. Bundan sonra sanayi esnafımızın hiçbir meselesi kalmadı” dedi.

Yenişehir’de alt yapının artık tamamlandığını belirten Başkan Çelik, “Bundan sonra işin makyaj kısmı kaldı. Yenişehirli artık tertemiz bir ilçede yaşayacak. Gerçekten uzun yıllar alt yapı nedeniyle sıkıntılı yıllar geçiren Yenişehir insanımıza ne yapsak hak ediyorlar” dedi.

Yenişehir Demirciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Yusuf Süer de Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e sanayiye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.