Sandaldan göle atlayan kuzenlerden 2’si kurtarıldı, 1’i kayıp

Yalova deniz polisi dalgıçları, Orhangazi jandarma ekipleri ve İznik Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin gölde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Orhangazi’de İznik Gölü Yeniköy altındaki sahilde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy’de yaşayan Adil Beyazıt, kuzenleri Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu ile Yeniköy altındaki Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın etkisiyle sandal bir anda kendilerinden uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Olay sonrasında Adil Beyazıt yüzerek sahile çıktı. Bu esnada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine koştuklarında sudan çıkmaya çalışan Adil Beyazıt’ı sudan çıkararak kenara aldı. Arkadaşlarının gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevreden gelen balıkçılar tekneleri ile göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandalla sahile getirildi. Sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınan Abdullah Küçükoğlu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Öte yandan, gençlerden Emirhan Beyazıt ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova deniz polisi dalgıçları tarafından aranıyor. Havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdururken, Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarını balıkçıların ağ atarak sürdüreceği kaydedildi. Olayı haber alır almaz çiftliğe gelen genç kuzenlerin yakınları sahilde gözyaşlarına boğuldu. Gençlerin yakınları, Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.