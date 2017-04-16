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16 Nisan 2017 15:49

Sandık yolundaki engeller kalktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yatağa mahkum hastaların da vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için 14’ü ambulans olmak üzere toplam 50 araçla talep eden vatandaşları gün boyu oy kullanacakları sandıklara taşıdı.

Sandık yolundaki engeller kalktı

16 Nisan 2017 15:49


Anayasa değişikliği referandumu için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve tüm vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli her çalışmayı yaptı. Engelli ve yatağa bağlı hastaları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda sandığa giden yoldaki tüm engelleri kaldırdı. Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken veya gidemeyecek durumda olan engelli ve yatalak hastalar için 14 ambulans ve 36 binek araç olmak üzere 50 araç hazırlanmıştı. 17 ilçeyi de kapsayan çalışma ile Alo 153 arayıp da başvuruda bulunan 200’ü aşkın vatandaş, evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü. Yaklaşık 150 personelin görev yaptığı çalışma ile sedye ve tekerlekli sandalye ile sandık başına gelen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra da yine Büyükşehir ekipleri tarafından evlerine ulaştırıldı.




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