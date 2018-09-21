Sandıklardaki ipek iğne oyaları görücüye çıkıyor

Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir misyon üstlenen Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde renkli bir festivale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası İpek Oya Festivali, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün iğne oyalı kıyafetler defilesi ile 26 Eylül akşamı başlayacak. Japonya ve Bulgaristan'dan 14 yabancı koleksiyonerin de katılacağı festivalde yerli ve yabancılar kendi kültürlerinde ipek iğne oyasını anlatacak.

Festivalde konferansların yanı sıra tanıtım stantları ve atölye çalışmaları yer alacak. Festival süresince gerçekleştirilecek atölye çalışmaları Mudanya Mirzaoba ve İznik Müşküle köylerinde yapılacak. Uluslararası festivale Nallıhan, Kütahya, Ödemiş, Çamlıyayla, Gönen, Tokat'tan iğne oyaları ustalarının yanı sıra Bursa, Konya ve Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri de destek veriyor.

Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da yüzyıllarca dünyanın en güzel kumaşlarının imal edildiğini belirten Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, “Müzemizi yaşayan müze hale getirmek maksadıyla geleneksel Türk el sanatlarından örnekler içeren 34 sergi açtık. Bu sergilerde 335 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl ise yeni sergi dönemimizi genç kızlarımızın çeyizlerinden çıkarttık. Dünyada Türk danteli olarak bilinen iğne oyalarımız, Anadolu kültüründen yüklendiği anlamı yansıtıyor. İğne oyalarının rengi bir anlamı, işlendiği çiçeği ise bir başka anlamı içerir. Duygularını yazmalarına nakş eden Anadolu kızlarımızın maharetini gösterir, ancak naiftir, hislidir. Sarı, yeşil, mavi renkler işleyenin duygularının rengidir. İğne oyası mirastır, kültürdür, birikimdir, an'anedir. Özellikle Japonya'da iğne oyası için çok talep var. Sadece satın alma için değil, iğne oyası işlemeyi öğrenmeye geliyorlar. Japon Oya Atölyesi Grubu ve Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz buna örnek teşkil ediyor. Gittikleri yere burada gördüklerini ve öğrendiklerini de götürecekler” dedi.

Dünyanın Anadolu geleneğini ve kültürünü Bursa'dan bir kez daha tanıyacağını ifade eden Muhterem Çevik, “İğne oyası modası geçen bir kültür değil. Onu istediğimiz zaman bir küpede, fular ve yüzük gibi takılarda değerlendirebiliriz. Son zamanlarda günümüzdeki gençlere öğretmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kültürü gençlerimize aktaracağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.