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Saniye saniye motosiklet kazası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücülerinden birisi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yemek şirketinde paketçi olarak çalışan Muammer A'nın (20) kullandığı 16 KEF 62 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Burhan T. (26) idaresindeki 16 KES 67 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Burhan T. yaralandı. Yaralı genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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