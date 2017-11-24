Sargın, 45 yıl önceki öğretmenlerini evlerinde ziyaret etti

Belediye Başkanı Osman Sargın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortaokul ve lise öğretmenleri Hasan Bayazit ve Yılmaz Alptekin’i evlerinde ziyaret edip ellerini öptü. Sargın, “Çok değerli öğretmenlerimin günlerini en kalbî dileklerimle kutluyor, kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak sizlere uzun ömürler versin. Bizim üzerimizde emekleriniz çok büyük. Haklarınızı bizlere helal edin. Bu ülke sizlerin yetiştirdiği öğrenciler sayesinde ayakta. Sizlerin yetiştirmiş olduğu öğrenciler de inşallah gelecek nesilleri yetiştirecekler. Onlar ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaklar” dedi.

Öğretmenler Hasan Bayazit ve Yılmaz Alptekin, öğrencileri Başkan Sargın’a teşekkür ederek, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.