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01 Ağustos 2018 12:56

Sargın sabah mesaisine halkla başladı

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sabah mesaisine esnaf ziyaretiyle başlıyor.

Sargın sabah mesaisine halkla başladı

01 Ağustos 2018 12:56


Geçtiğimiz haftalarda saha çalışmalarına başlayan İznik Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, mahalle ve sokakları dolaşarak, ev ve dükkânları ziyaret ediyor. Ekipler vatandaşlara sorular yönelterek, dilek ve şikâyetlerini dinliyor. Belediye Başkanı Osman Sargın da her fırsatta bu ekiplere refakat ederek, vatandaşların evine ve iş yerlerine konuk oluyor.


Sargın, “Her zaman olduğu gibi bu günde vatandaşlarımızla bir aradayız. Belediye binamızdan çıkarak mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başladık. İletişim Merkezi ekiplerimiz ile birlikte ziyaret ettiğimiz iş yerlerinde gerek işveren ve gerekse de işçi kardeşlerimizi dinledik. Arkadaşlarımız istek ve şikâyetleri formlara işlediler. Bizler de aciliyeti olan meselelere çare bulduk. Görevimiz vatandaşlarımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak. Hemşerilerimize vaat ettiğimiz projelerin yüzde 99’unu hayata geçirdik. Gün boyunca esnaflarımızla bir aradayız. Onların iş yerlerine misafir olduk. Çaylarımızı içtik, hasbihal ettik. Ben güler yüzleri, misafirperverlikleriyle bizleri karşılayan bütün esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.




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