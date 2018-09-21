Sargın, sosyal medyadan çay davetlerini geri çevirmiyor

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, kendisini sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşerilerinin evine misafir oluyor.

Her gün makamında vatandaşlarla görüşen Başkan Osman Sargın, belediye dışında gerçekleştirdiği esnaf, oda, halk pazarı ve mahalle gezileri ile de hemşerilerinin taleplerine kulak veriyor. Osman Sargın, kendisinin sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşerilerinin evlerine de misafir oluyor. Başkan Osman Sargın, Yılmaz ve Oğur ailelerinin davetlerine konuk olarak başladı. Her iki ziyarette ailelerle çay içip sohbet eden Sargın, hâl hatır sordu, talepleri dinledi.

Ahbaplık hukukunu güçlendirirken yeni gönüller de kazanmaya çalıştıklarını belirten Sargın, “Hemşeri hukukunun güçlenmesi için çabalıyoruz. İyi günlerinde kötü günlerinde hep onlarla beraber oluyoruz. Sosyal Medya üzerinden vatandaşlarımızın çay davetlerini geri çevirmeyerek, onlarla bir araya geliyoruz. Her şey geliyor geçiyor, önemli olan güzel hatıra bırakabilmek. Bütün temaslarımızda hemşerilerimizde kurduğumuz diyalogda hep buna dikkat ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar, başkana ve eşine ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür etti.