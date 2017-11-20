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20 Kasım 2017 16:58

Sargın vatandaşları dinledi

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, esnaf ve sokak ziyaretlerine devam ediyor.

Sargın vatandaşları dinledi

20 Kasım 2017 16:58


Sabah saatlerinde ekibini yanına alan Belediye Başkanı Osman Sargın, sokakları tek tek gezdi. Dükkanlara da girerek esnafı dinleyen Sargın, "Fırsat buldukça sabah mesaimize esnafı ziyaret ederek başlıyoruz. Bunu her hafta rutin olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugünde ilgili arkadaşlarımız ile birlikte esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Halkımızın derdini dinliyoruz. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.




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