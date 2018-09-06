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06 Eylül 2018 13:35

Sargın zabıta teşkilatı ile buluştu

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümünde Zabıta Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sargın zabıta teşkilatı ile buluştu

06 Eylül 2018 13:35


Zabıta Haftası münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programı İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Programa İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Zabıta Müdürü Metin Karanfil ve zabıta personeli katıldı. Başkan Osman Sargın, “Zabıta, 92 yıllık bir teşkilat. Türkiye’nin en büyük teşkilatlarından birisi. Zabıta teşkilatları belediyelerin görünen yüzüdür. İznik’i birçok konuda Türkiye’ye ve hatta dünyaya örnek bir yer hâline getirdik. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde birçok işler yaptık. Bunu İznik’i 4-5 senedir görmeyip bu zaman zarfı içerisinde ziyaret edenler söylüyor. İnşallah İznik’i daha da ilerilere taşıyacağız. Burada en büyük görev Zabıta Müdürlüğümüze yani sizlere düşüyor. Çünkü güzel ahlâk, düzen ve disiplin sizden geçiyor. Sizler zaman geliyor yolda kalanın yoldaşı, ihtiyacı olanın eli kolu oluyorsunuz. Ben şimdiye kadar belediyeye verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.




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