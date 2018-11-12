Sargın'dan miniklere oyuncak

Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca Anaokulu'na eğitici ve öğretici oyuncak desteğinde bulundu. İznik tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini dile getiren Sargın, hizmetlerin hem öğretmenleri, hem öğrenci ve velileri memnun ettiğini söyledi. Osman Sargın, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılına anlamlı destekler ile başladık. Hükümetin belediyelerin eğitim kurumlarına desteğini kanunî bir hale getirmesinin ardından bizler de ilçemizde eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ufak ve büyük demeden gerek inşaat, gerekse ders araç gereçleri anlamında desteklerimiz sürüyor. Bugün anaokulumuzun ders ekipmanları talebi doğrultusunda minik kardeşlerimize eğitici ve öğretici oyun ekipmanlarını teslim ettik. Kendilerine hayırlı ömürler diliyorum. Bu süreçte değerli öğretmenlerimize ve velilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargın, oyuncak dağıtımından sonra miniklerle birlikte oyunlar oynayarak onlarla vakit geçirdi.