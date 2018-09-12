Sargın'dan pazarı ziyareti

Pazarcı esnafının talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Osman Sargın, ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Sargın'a Zabıta Müdürü Metin Karanfil de eşlik etti. Osman Sargın, "İlçemizde her hafta çarşamba günleri kurulan pazarımızda esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Esnaflarımız ile sohbet ederek hayırlı işler temennilerinde bulunuyoruz. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarımızla da ayaküstü sohbetler ederek onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Esnaflar biri ilçenin temel taşlarıdır. Bilhassa bölgemizin taze meyve ve sebzelerinin vatandaşlarımıza sunulduğu halk pazarımız vatandaşlarımızın yoğun olarak alışveriş yaptığı bir yer. Ben bu vesile ile ilçemizdeki bütün esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.