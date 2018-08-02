Sarıalan Eğitim Merkezi gün sayıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Sarıalan Eğitim Merkezi yakında gençlerin hizmetine sunulacak.

Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da Endemik Park çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ayrıca aynı bölgede öğrencilerin faydalanabileceği Sarıalan Eğitim Merkezi’ni inşa etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, özellikle dış görüntüsü ve mimarisiyle dikkat çeken binadaki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye olarak Uludağ’ın her mevsim daha aktif ziyaret edilmesi ve gelen misafirlerin daha iyi ağırlanabilmesi adına projeler geliştirdiklerini belirten Dündar, “Sarıalan’da Milli Parklar’a ait olan eski kır gazinolarını devralmıştık. Bu binaların restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu binalarımızdan biri Taşkonak Tesisi olarak hizmet veriyor. Diğer binayı da eğitim merkezi olarak planladık. Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan bu binamız da Sarıalan Eğitim Merkezi olarak gençlerimize, öğrencilerimize hizmet verecek. Bu merkezimizde çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa bir süre sonra bu merkezimizi hizmete açacağız. Uludağ’ın tanıtımına ve her mevsim cazibe merkezi haline gelmesine fayda sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.