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08 Ocak 2017 11:54

Sarıkamış şehitleri Bursa’da anıldı

Sarıkamış şehitleri Bursa’da anıldı

08 Ocak 2017 11:54

Bursa’da karlı havada yapılan yürüyüşe katılan vatandaşlar, Sarıkamış şehitlerini andı.
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından tertiplenen yürüyüşte, 102 sene evvel Allahüekber Dağlarında donan 90 bin Sarıkamış şehidi anıldı. Yürüyüşe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, dağcılık kulüpleri ve vatandaşlar katıldı. Teleferik istasyonundan yola çıkan kalabalık, meşhur Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler köyüne yürüdü. Vatandaşlara Zeyniler Köy Konağı’nda çorba ve çay ikram edildi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Ulcay, “Bugün karlı gün olması anlamlı oldu. O gün geri dönüşü olmayacağını bilerek giden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” derken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin ise, “Bugün Zeyniler’e kadar yürüyeceğiz. Binlerce gencimiz ile o iklimi birlikte yaşayacağız. Biraz zorlu parkur ama gençlerimiz o manevi iklimi daha güzel yaşayacaklar” diye konuştu.



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