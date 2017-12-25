Sarıkamış şehitlerini Uludağ’ın zirvesinde andılar

yılında, Sarıkamış şehitlerini Uludağ’ın zirvesine tırmanarak andı. Geceyi-17 derecede soğukta geçiren dağcılar, ertesi gün Bursa’ya döndü.

Cumartesi sabahı Bursa’dan yola çıkan Bursa Özgür Doğa Sporları Topluluğu’ndan 3 dağcı, Uludağ Jandarma Komutanlığı’na rotalarını ve isimlerini bildirmelerinin ardından wolfram bölgesine çıktı. Aniden bastıran sis ve tipiye rağmen yanlarında getirdikleri GPS cihazı sayasinde 2453 metre yüksekliğindeki Küçük Zirve’ye ulaşan dağcılar, burada durum değerlendirmesi yaptı. Can güvenliği sebebiyle geceyi zirvede bulunan dağcı kulübesinde geçirmeye karar veren dağcılar, ertesi gün Sarıalan’a oradan da Bursa’ya yürüyerek faaliyeti sonlandırdı.

Kameraları donan dağcılar adına konuşan Yüksel Çalıkoğlu, “İki günlük faaliyetti. Yanımıza çadırlarımızı almadık. Sarıkamış şehitlerimizin neler yaşadıklarını hissetmek isteik. Cumartesi günü havanın aniden tersine dönmesiyle fırtınaya yakalandık. Aniden bastıran sis ve tipi yüzünden bir metre önümüzü dahi göremedik. Teknik donanımlarımız tam, kıyafetlerimiz mükemmel olduğu halde soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Çarıklarla savaşa giden askerlerimizi düşündük. Ne zorluklar yaşamışlar. Onların neler yaşadığını az da olsa anladık” dedi.