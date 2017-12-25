Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 11:49

Sarıkamış şehitlerini Uludağ’ın zirvesinde andılar

Bursa’da 3 dağcı, Sarıkamış Harekâtının 103.

Sarıkamış şehitlerini Uludağ’ın zirvesinde andılar

25 Aralık 2017 11:49

yılında, Sarıkamış şehitlerini Uludağ’ın zirvesine tırmanarak andı. Geceyi-17 derecede soğukta geçiren dağcılar, ertesi gün Bursa’ya döndü.


Cumartesi sabahı Bursa’dan yola çıkan Bursa Özgür Doğa Sporları Topluluğu’ndan 3 dağcı, Uludağ Jandarma Komutanlığı’na rotalarını ve isimlerini bildirmelerinin ardından wolfram bölgesine çıktı. Aniden bastıran sis ve tipiye rağmen yanlarında getirdikleri GPS cihazı sayasinde 2453 metre yüksekliğindeki Küçük Zirve’ye ulaşan dağcılar, burada durum değerlendirmesi yaptı. Can güvenliği sebebiyle geceyi zirvede bulunan dağcı kulübesinde geçirmeye karar veren dağcılar, ertesi gün Sarıalan’a oradan da Bursa’ya yürüyerek faaliyeti sonlandırdı.


Kameraları donan dağcılar adına konuşan Yüksel Çalıkoğlu, “İki günlük faaliyetti. Yanımıza çadırlarımızı almadık. Sarıkamış şehitlerimizin neler yaşadıklarını hissetmek isteik. Cumartesi günü havanın aniden tersine dönmesiyle fırtınaya yakalandık. Aniden bastıran sis ve tipi yüzünden bir metre önümüzü dahi göremedik. Teknik donanımlarımız tam, kıyafetlerimiz mükemmel olduğu halde soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Çarıklarla savaşa giden askerlerimizi düşündük. Ne zorluklar yaşamışlar. Onların neler yaşadığını az da olsa anladık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç