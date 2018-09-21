Şarjlı bisiklet otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarjlı bisiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi ağır yaralandı

Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Durmelek Ö. (52) yönetimindeki 16 PN 643 plakalı özel otomobil ile karşı yönden gelen Fahd Z. idaresindeki şarjlı bisiklet çarpıştı. Bisikletten fırlayan sürücü aracın ön camına çarparak yere düşerken, arkasında bulunan Fehmi Z. (24) ise park halindeki bir aracın yanına düştü. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.