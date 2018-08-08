Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 21:59

Şarjlı bisikletli gencin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada, özel otomobilin çarptığı şarjlı bisikletli genç havalanıp yere düşerek yaralandı.

Şarjlı bisikletli gencin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

08 Ağustos 2018 21:59


Edinilen bilgilere göre, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden gelip Osmaniye Mahallesi merkez sokağa dönmek isteyen sürücü Levent Ç. yönetimindeki 16 0987 plakalı özel otomobil, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücü Yunus Emre A. yönetimindeki şarjlı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan genç yere düşerek yaralandı.


Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan genç, kazaya karışan araç sürücüsü tarafından başka bir araca alınarak İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç