Şarjlı bisikletli gencin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden gelip Osmaniye Mahallesi merkez sokağa dönmek isteyen sürücü Levent Ç. yönetimindeki 16 0987 plakalı özel otomobil, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücü Yunus Emre A. yönetimindeki şarjlı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan genç yere düşerek yaralandı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan genç, kazaya karışan araç sürücüsü tarafından başka bir araca alınarak İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.