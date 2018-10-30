Satranççılar dört dörtlük

Bursa Kanserle Savaş Derneği ve Nida Satranç Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği ‘2. Kanseri Mat Ediyorum Açık Satranç Turnuvası'nda A kategorisinde Canalp Cansun oynadığı 6 maçı da kazanarak hem şampiyonluk hem de ‘En İyi 2002 Doğumlu Sporcu' kupalarının sahibi oldu. A kategorisinde yarışan diğer sporculardan Ediz Gürel beşincilik madalyasının, Muammer Boran Sakarya ‘En İyi 2006 Doğumlu Sporcu' kupasının sahibi oldu. B kategorisinde 126 sporcunun zorlu mücadelesine sahne olan maçların ardından Murat Kayrak ikinci olurken, Bengisu Özyavuz ‘En İyi Kadın Sporcu', Eray Zengingönül ise ‘En İyi 2009 Doğumlu Sporcu' olarak kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Nilüfer İlçe Temsilciliği ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği ‘9. Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 8 yaş kategorisinde Ömer Güneş Türk şampiyonluk elde etti. ‘Yıldırım Satranç Turnuvası'nda ise genel sıralamada İrem Onbaşı üçüncü oldu. ‘12 Yaş Altı' kategorisinde mücadele eden yeşil-beyazlı sporculardan Talha Güneş Türk birinci, Salih Akın da turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Sakarya'da düzenlenen Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehirli sporcu Ataberk Eren, 148 sporcunun arasından A kategorisinde şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Aynı turnuvada ter döken bir başka Bursalı isim Göktürk Kağan Kılıç ise turnuvayı dokuzuncu sırada tamamladı.