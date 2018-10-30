İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Satranççılar dört dörtlük

27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen dört farklı turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6 kupa ve 8 madalya kazandı.


Bursa Kanserle Savaş Derneği ve Nida Satranç Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği ‘2. Kanseri Mat Ediyorum Açık Satranç Turnuvası'nda A kategorisinde Canalp Cansun oynadığı 6 maçı da kazanarak hem şampiyonluk hem de ‘En İyi 2002 Doğumlu Sporcu' kupalarının sahibi oldu. A kategorisinde yarışan diğer sporculardan Ediz Gürel beşincilik madalyasının, Muammer Boran Sakarya ‘En İyi 2006 Doğumlu Sporcu' kupasının sahibi oldu. B kategorisinde 126 sporcunun zorlu mücadelesine sahne olan maçların ardından Murat Kayrak ikinci olurken, Bengisu Özyavuz ‘En İyi Kadın Sporcu', Eray Zengingönül ise ‘En İyi 2009 Doğumlu Sporcu' olarak kupa kaldırma başarısı gösterdi.


Türkiye Satranç Federasyonu Nilüfer İlçe Temsilciliği ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği ‘9. Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 8 yaş kategorisinde Ömer Güneş Türk şampiyonluk elde etti. ‘Yıldırım Satranç Turnuvası'nda ise genel sıralamada İrem Onbaşı üçüncü oldu. ‘12 Yaş Altı' kategorisinde mücadele eden yeşil-beyazlı sporculardan Talha Güneş Türk birinci, Salih Akın da turnuvayı ikinci sırada tamamladı.


Sakarya'da düzenlenen Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehirli sporcu Ataberk Eren, 148 sporcunun arasından A kategorisinde şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Aynı turnuvada ter döken bir başka Bursalı isim Göktürk Kağan Kılıç ise turnuvayı dokuzuncu sırada tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.