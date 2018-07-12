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12 Temmuz 2018 10:37

Satranççılar ödüle doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları, katıldıkları turnuvalardan başarıyla dönmeye devam ediyor.

Satranççılar ödüle doymuyor

12 Temmuz 2018 10:37

Çanakkale ve Bilecik’te yapılan organizasyonlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle Bursa’nın gurur kaynağı oldu.


Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 6-7 Temmuz tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen ve Türkiye’nin birçok şehrinden katılımın olduğu, ‘15 Temmuz Demokrasi Günü Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası’na 4 sporcuyla katılım sağladı. Oldukça çekişmeli geçen maçlarda Büyükşehirli sporculardan Ediz Gürel, Hızlı Satranç Turnuvası 10 Yaş Kategorisi’nde birinci, Yıldırım Satranç Turnuvası’nda 12 Yaş Kategorisi’nde ikinci oldu. Ömer Güneş Türk ise Hızlı Satranç 8 Yaş Kategorisi’nde ikincilik elde etti. A Takım sporcusu Ervin Özkan da turnuvayı genel sıralamada dördüncü tamamladı.


Öte yandan, 2-7 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de organize edilen 2018 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nda ise Büyükşehir Belediyespor Kulübü A Takım sporcusu Ataberk Eren, turnuvayı beşinci sırada tamamladı. Eren, aldığı başarıyla nakdi ödülün sahibi oldu.




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