Satrançta birincilik Büyükşehir’in

Türkiye Satranç Federasyonu ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 3. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bir birincilik daha geldi. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu’nda yapılan turnuvaya 7 ülkeden 37’si unvanlı 600’ü aşkın sporcu katıldı. A kategorisinde yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kıvanç Haznedaroğlu 8 puan toplandığı 9 tur sonunda turnuvanın birincisi oldu. B kategorisinde yarışan diğer Büyükşehirli sporcular Bengisu Özyavuz 4.5 ve Ada Yıldırım da 4 puanla yarışmayı tamamlamayı başardı.