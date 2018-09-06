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06 Eylül 2018 11:40

Satrançta birincilik Büyükşehir’in

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Kıvanç Haznedaroğlu, Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda birinci oldu.

Satrançta birincilik Büyükşehir’in

06 Eylül 2018 11:40


Türkiye Satranç Federasyonu ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 3. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bir birincilik daha geldi. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu’nda yapılan turnuvaya 7 ülkeden 37’si unvanlı 600’ü aşkın sporcu katıldı. A kategorisinde yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kıvanç Haznedaroğlu 8 puan toplandığı 9 tur sonunda turnuvanın birincisi oldu. B kategorisinde yarışan diğer Büyükşehirli sporcular Bengisu Özyavuz 4.5 ve Ada Yıldırım da 4 puanla yarışmayı tamamlamayı başardı.




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