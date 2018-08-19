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19 Ağustos 2018 11:47

Sattığı kurbanlıkları öperek yolcu ediyor

Bursa’da kurulan hayvan pazarında Bayburt’tan getirdiği büyükbaş hayvanlardan ayrılamayan Tahir Bağdatlı, gözü gibi baktığı kurbanlıkları öperek yolcu ediyor.

Sattığı kurbanlıkları öperek yolcu ediyor

19 Ağustos 2018 11:47


Kurban bayramını sayılı saatler kala, kurbanlık pazarlıkları da kızıştı. Kimi iyi kurbanlık almak için günler öncesinden alışverişini tamamlarken, kimi ise fiyatların düşmesi için son güne kadar bekliyor. Bursa’nın Mudanya ilçesinde kurulan hayvan pazarında ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen pazarcılar ellerindeki hayvanları bitirip memleketlerine dönmenin hayalini kuruyor.


Bayburt’ta baktığı ve büyüttüğü büyükbaş hayvanları tek tek satmayı başaran Tahir Bağdatlı ise hayvanlarıyla vedalaşırken zorluk çekiyor. Gözü gibi baktığı hayvanlarla vedalaşırken onları öpen ve sarılan Bağdatlı, herkesin dikkatini çekiyor.


Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ise, kurban pazarındaki dolandırıcılıklara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan alışverişlerde verilen paraları mutlaka kontrol etmelerini isteyen emniyet güçleri, sahte para konusunda satıcıları ve alıcıları uyardı.




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