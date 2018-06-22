Savcı 3 defa mütalaa açıklamasına rağmen karar yine çıkmadı

Cumhuriyet savcısının 3 celsedir mütalaa açıkladığı davada yine karar çıkmadı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, ve Ali Y. ile Ali B. hazır bulundu. Eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

Bazı sanıklar adına suç vasfının Türk Ceza Kanununun 39. maddesinde yer aldığı şekilde "suçun işlenmesine yardım etme" şeklinde değişme ihtimaline binaen sanıklardan ek savunmaları alındı.

Talep ve beyanları dinlenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlerini istedi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici ve İbrahim Çetin ile Duran Demir’in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ağır ceza reisi Servet Korkmaz’ın izinli olması sebebiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.