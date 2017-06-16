Savunma sanayisinde çalışacak öğrenciler sertifikalarını aldı

Savunma sanayisi için araştırmacı eğitimi alan 34 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, dört aylık eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonunda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve Prof. Dr. Eray Alper, eğitim veren öğretim üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Eğitimleri organize eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, 2016 Mart ayında SAYP protokolünün imzalandığını ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından duyuru yaptıklarını, 106 öğrencinin başvurduğunu ve gerekli elemelerden sonra sayının 40’a düşürüldüğünü, 34 kişinin eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında öncelikli alan olarak belirlenen ve millileştirme çalışmalarına öncelik verilmiş olan savunma sanayinin tüm bu hedeflere ulaşabilmesi için bu sektörde çalışacakların iyi bir bilgi birikimine sahip olmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hockenberger, eğitime ilişkin şu bilgileri verdi:

“Biz de bunun farkında olarak ilgili sektör temsilcileri ile bir araya gelerek çok iyi bir eğitim programı hazırladık. Savunma sanayi kendine özgü bir alan ve bu alanlarda uzmanlaşmış mühendislere ihtiyaç var. Bu doğrultuda bir program oluşturduk. Türkiye bu konuda geç bile kaldı. Avrupa birliğinin savunma sanayi ile ilgili olarak yayınladığı kalın kitap var. Burada bu sektörde çalışacak mühendisin sahip olması gerekli özellikler belirtilmiş. Gerçekten farklı yeteneklere sahip olması gerekiyor. Eğitimler 150 saat sürdü. Savunma sanayinin yapısı, teknoloji yönetimi, sistem mühendisliği, yaşam döngüsü, ergonomi, darbe ve balistik ölçüm sistemleri, konsept tasarımı, kalibrasyon süreçleri, bilgisayar destekli mühendislik, laser teknolojisi, bilgi güvenliği, ileri teknoloji malzemeleri-kompozitler, aerodinamik, aeromekanik, uçak motorları, proje yönetimi gibi dersler ve teknik geziler düzenlendi. Eğitimler boyunca öğrencilerin ufkunu açmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuşuzdur.”

Eğitime katılan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Seçkin Çakır ise eğitimle ilgili görüşlerini açıklarken, “Programda eğitime gelen uzmanlarla diyalog kurma şansını yakaladık. Birlikte zaman geçirdik. Biz öğrenciler için bu bulunmaz bir fırsattı. Onlarla geçirdiğimiz her an, neler yapmalıyız, nasıl bir gelişim göstermeliyiz ki eğitime gelen mühendisler gibi birikimli olabilelim, bunu anladık. Eğitmenlere sorular sorduk. Teknik gezilerde de üretim ve çalışma alanlarını gezdik, hepsi çok yararlıydı. Tüm yöneticilere ve firma temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ancak eğitimin süresi biraz daha uzatılırsa daha fazla yararlanacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, savunma sanayinin ülkemiz için hayati önemi bulunduğunu vurguladığı konuşmasında, Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durması için kendi savunma sanayisine sahip olması gerektiğini ve üniversite olarak bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sıra gıda sektöründe

Türkiye’nin geçmişte, çok kritik dönemlerde ve durumlarda yabancı üreticiler tarafından güç durumlarda bırakıldığını anlatan Rektör Ulcay, bu proje içinde yer alan firmaların, bu gibi mağduriyetler sonrasında kurulduğunu belirterek savunma sanayi ile başladıkları bu eğitimleri, gıda konusunda da yakında başlatacaklarını kaydetti.

Uludağ Üniversitesinin YÖK tarafından araştırma üniversitesi olarak seçildiğini belirten Ulcay, “Sadece öğrencilere eğitim veren değil, araştırma yapan ve ekonomiye katkı koyan bir üniversite haline gelmemiz için ekosistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitime katılan firmaların temsilcilerine teşekkür plaketleri, öğrencilere de sertifikaları verildi.