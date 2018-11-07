Sayıştay Başkanı'ndan Uludağ Üniversitesi'nin projelerine tam not

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından ağırlanan Sayıştay Başkanı Baş, inceleme fırsatı bulduğu üniversite projelerine tam destek verdiğini söyledi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ‘Rektörlük Konferanslar Dizisi' programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ı makamında ziyaret eden Sayıştay Başkanı, üniversitenin projeleri hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyleyen Ahmet Baş, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, Muhasebe- Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği Kariyer Planlaması konulu bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3. nesil üniversite anlayışıyla hareket ettiklerini ve Uludağ Üniversitesi'nin gelecek 30 yılını planladıklarını vurguladı. Ortaya koydukları projeler ile Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasındaki yerlerini pekiştirmeye başladıklarını kaydeden Rektör Ulcay; “Görevde 3,5 yılımızı doldurduk. Bu süre içerisinde YÖK tarafından 15 Araştırma Üniversitesi arasına seçildik. Yine YÖK tarafından belirlenen 20 Uluslararasılaşma Üniversitesi arasında yer aldık. Son 3 yıl içerisinde en fazla proje sunan 10 üniversite arasına girdik. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye anlayışıyla çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Akademisyeninden öğrencisine kadar herkes görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. İnşallah hep birlikte Bursa'yı ve üniversitemizi hak ettiği noktaya getireceğiz” diye konuştu.

Programda öğrencilere seslenen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ise gençlere kariyer tavsiyesinde bulundu. Mezun olan herkesin hemen bir yerlere tayininin mümkün olamayacağını söyleyen Başkan Seyit Ahmet Baş, “Önce bir kendimizi ölçelim. İyi bir değerlendirme yapalım. Ben de girişimcilik kabiliyeti var mı? Ben girişimci olarak kendi hayatımı kazanabilir miyiz? Ben pazarda limon satarım, kendi şirketimi kurarım diyorsanız bütün bu anlattıklarım hikâye olur. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa hemen küçük bir sermaye ile kendi işinizi kurun. İnanın 3 yıl sonra 5 yıl sonra 100 kişi çalıştıran bir şirket haline gelebilirsiniz. Ancak bende böyle bir yetenek yok diyorsanız patron yanında çalışan biri olacaksınız demektir. Bu kamu veya özel sektör patronu olabilir. Bunun için de sınavlara hazırlanacaksınız. Hepinize çıktığınız yolda başarılar diliyorum” dedi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Başkan Baş ve üniversite yöneticileri programın ardından öğrencilerle birlikte hatıra pozu verdi. Ziyarette Bölüm Başkanı Üzeyir Gülcan ve Grup Başkanı İlhami Altınok da hazır bulundu.