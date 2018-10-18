Science Expo geleceğe ilham veriyor

AR-GE ve İnovasyon Zirvesi'ne damgasını vurdu.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (Bursa BTM) marka faaliyeti Science Expo bilime meraklı girişimci gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Her yıl dünya çapında ses getiren Science Expo kapsamında düzenlenen proje yarışmaları meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen MMG 3. Arge ve İnovasyon Zirvesi'nde Turkish Airlines Science Expo 2018 proje yarışmasında finale kalan iki Bursalı proje görücüye çıktı. Azra Zeynep Uğurbaş ve İbrahim Batı tarafından geliştirilen daha az enerji ile daha çok verim hedefi kapsamında enerji sorununa etkin çözümler sunan ‘Enerjini Bil' projesi ve Yiğit Burak Kılıç'ın geliştirdiği tarımsal sulamada tasarruf sağlayan ‘Robotik Kontrollü, Elektrik Üreten Sulama Sistemi' projesi zirvede ilgi gördü. BEBKA'nın standında Bursa BTM'nin faaliyetleri ile birlikte tanıtılan projeler, firma ve kurum temsilcilerinin ilgisini çekti. Bursa BTM ile verimli bir iş birliği içerisinde olan Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim finale kalan projeleri yakından inceledi ve gençleri tebrik etti.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, finale kalan projelere Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi olarak BEBKA ile birlikte destek verdiklerine dikkat çekti. Böylece projelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini belirten Fehim Ferik, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz proje yarışmasına tüm Türkiye'den, yılda bini aşkın proje başvurusu geliyor. Bu projelerden 50'si, uzman akademik kadronun değerlendirmesinin ardından finale kalıyor. Bu projelerin önemli bir kısmı katma değer oluşturma potansiyeli olan girişimler. Bu güne dek 5 proje ticarîleştirildi ve bu projeler kapsamında üretilen ürünler ihraç edildi. Ayrıca bir tanesi melek yatırımcı bularak hayata geçirildi. Proje yarışmasına katılan 2 yarışmacımızdan biri çalıştığı kurumda terfi alırken, bir diğer ise hayalindeki işe kavuştu” diye konuştu.