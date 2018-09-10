Şebnem Ferah şarkılarıyla coşturdu

Nilüfer Müzik Festivali, Şebnem Ferah'ın muhteşem konseriyle sona erdi. Üç günde 29 sanatçının yer aldığı festivalin son gününde sahneye çıkan Şebnem Ferah, hayranlarına “Birbirimize ilaç olalım” dedi ve parçalarıyla herkesin gönlünü bir kez daha fethetti.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali görkemli bir şekilde sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı ve adeta yıldızların yağdığı festivalde 29 performans gerçekleşti. Yurt dışından 11 sanatçının katıldığı festival, her yaştan müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı'nda buluşturdu.

İlk iki günde Selda Bağcan, Ezhel, Manuş Baba, İngiliz grup Metronomy, Adamlar gibi müzik dünyasının sevilen isimlerinin yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali'nin son gününde Şebnem Ferah çılgınlığı yaşandı.

Canozan, Sattas, Nova Norda, Max The Sax, Dolu Kadehi Ters Tut, Intergalactic Lovers, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev Ablukada ‘Fırtınayt', Vega, Kadebostany ve Ceyla'n Ertem'in müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattığı Nilüfer Müzik Festivali'nin son gününde kapanış konserini rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah verdi.

“Bursa'da konser verirken heyecanlanıyorum”

Müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, Balat Atatürk Ormanı'nı dolduran hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Sahneye çıktığında, Bursa'da konser verdiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Şebnem Ferah, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği böyle bir festivalde yer almaktan ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hayranlarına güzel bir gece yaşatmak istediğini söyleyen Ferah, “İsteğim, bu gece birbirimize ilaç gibi gelmemiz” dedi. Rock müziğin ünlü ismi Şebnem Ferah, sevilen parçalarını söylerken, alanı dolduran binlerce festivalci de ona eşlik etti. Coşkunun doruğa çıktığı festivalde Şebnem Ferah, parçalarıyla hayranlarını müziğe doyurdu.