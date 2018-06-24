Vatandaşlık görevini yaptıktan sonra ambulansa taşınan yaşlı adam, "Oyumu kullandım, artık ölsem de gam yemem" dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Sami Güven’in geçirdiği kaza neticesi omurilik kemiklerinin tamamı ve kalça kemiği kırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından evde yatalak hale gelen yaşlı adam, 3 ay önce kalp krizi geçirince yine hastaneye kaldırıldı. En son 5 gün önce yeniden kriz geçiren Güven, evlatlarına ölmeden önce son bir istediğinin olduğunu ve oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın yakınları Bursa Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek, yaşlı adamın bilgilerini verdi. Öğle saatlerinde sağlık personeli kontrolünde ambulansla hastaneden alınan Sami Güven, oy kullanacağı Emasbahçeler Okuluna getirildi. Sedye ile sınıfa çıkarılan yaşlı adam, oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla hastaneye götürüldü.

Ambulansta konuşan Sami Güven, "Oyumu attım, ölsem de artık gam yemem. Bütün arzum buydu. Hastanede hep bunu söyledim. Ölmeden oyumu kullandırın benim dedim. Bir oy bir oydur. Bu günü görmeyi arzu ediyordum. Çok şükür bu günü de gördüm. Ölürken benim imzamı attırın, ondan sonra hiçbir şey istemiyorum dedim. Çünkü ben 85 yaşındayım. Ben neler gördüm, okul yollarında neler bekledim, ne zorluklar gördüm. Bu günleri bulamayız biz ama herkesin de tercihine saygılıyız" dedi.

Yaşlı adamı okula getiren oğlu Recep Güven, babasının 5 gün önce hastanede yeni bir kriz geçirdiğini belirterek, "Oğlum çok korkuyorum dedi. ’Neden baba?’ dediğimde ölmeden oy kullanmak istediğini söyledi, ’1 oy 1 oydur’ dedi. Bugün ben çok mutluyum, babam emeline ulaştı. Oyu çok önemsiyordu, kullandı. Buradan yine ambulansla Devlet Hastanesine gidecek. Evlat olarak çok mutluyum, çünkü babam demokratik hakkını kullandı. Seçimler ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.