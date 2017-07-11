Şeftali çiftçiyi memnun etmedi

Türkiye genelindeki şeftali meyvesinin raf ömrünün iki katına sahip olan İsaören’de rekolte bolluğu yaşanırken, fiyatlar çiftçileri üzdü.

Bu yıl İnegöl’de 6 bin tonla en çok üretimi İsaören köyü yaparken, raf ömrü bir haftaya kadar çıkan şeftali burada yetişiyor.

Şeftaliler İsaören Kalkınma Kooperatifi’ne ait soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Şeftali hasadını değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl ürün deseni bakımından zengin bir ilçe. Diğer ilçelerde iki üç tür mahsul yetiştirilirken, bizde çok çeşitli ürün ekiliyor. İsaören(de yıllardan bu yana şeftali üretimi yapılıyor. İnegöl’ün bazı köylerinde de şeftali üretiliyor, ama İsaören’de üretim daha fazla. İnegöl’de 15 bin ton şeftali üretiminin 6 bin tonunu İsaören karşılıyor. Şeftalinin kilosu 1 liraya satılıyor. Bizim beklentimiz 1.6-1.7 TL arasındaydı. Bu fiyatlarla çiftçimiz para kazanamaz. Büyükşehir Tarım A.Ş.’den isteğimiz olacak. Bursa’da siyah incirin pazarlamasında daralma olduğu zaman nasıl ki el atıyorlarsa, aynı şekilde de biz de şeftali konusunda destek isteyeceğiz. Bursa’nın en çok şeftali üretimi İnegöl’de yapılmaktadır. İnegöl şeftalisi Bursa’nın parlayan yıldızı” dedi.