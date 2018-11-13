Şehidin çocukları babalarını böyle uğurladı

Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun'un cenazesi Bursa'daki baba ocağına getirildi.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Gabar dağında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ünal Olgun'un na'şı memleketi olan Bursa'nın Gürsu ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki evine getirildi. 2 çocuk babası Ünal Olgun'un şahadete eriştiği gün babaannesi Suna Olgun da vefat etmişti.

Şehidin annesi Güleser, babası Asım Olgun ayakta durmakta güçlük çekti. Eşi Ceylan Olgun ise hayat arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarından fenalık geçirenler oldu. Görev yeri Bingöl'den geçici görevle Şırnak'a giden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un 3 yaşında Mesut ve 5 yaşında Ceren isminde çocukları babalarının kepini taktı. Şehit, Gürsu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'na defnedilecek.