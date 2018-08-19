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19 Ağustos 2018 16:32

Şehidin kardeşi gelin oldu, devlet protokolü vefa gösterdi

Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2016 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin kız kardeşi Merve Mete ve Engin Albayrak’ın İnegöldegerçekleştirilen düğün törenine katıldı.

Şehidin kardeşi gelin oldu, devlet protokolü vefa gösterdi

19 Ağustos 2018 16:32


Şehit kardeşi Merve Mete’nin nikâh şahitliğini de yapan Vali Küçük, yaptığı konuşmada: “Böylesine güzel bir yaz akşamında Mete Ailesi ve Albayrak Ailesi’nin mutlu anlarına şahitlik etmek için buradayız. Evlilik kurumunun güçlü bir şekilde birbirine bağlayacağı akrabalık bağı daha nice güzellikleri beraberinde getirecek. Dünyada var olan pek çok şey bu dünyada kurulmuştur. Müesseseler, kurumlar, devletler, vakıf vs. Bu dünyaya ait olmayan tek şey ise evlilik kurumudur. O Adem ve Havva anamız tarafından cennette kuruldu. Meleklerin şahitliğinde Allah’ın huzurunda var oldu. İşte bir kadının ve bir erkeğin cenneti ailesidir. İş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı, yol arkadaşlığı gibi birçok arkadaşlık vardır. Ama hayat arkadaşlığı bambaşkadır.” dedi.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kıydığı nikah sonrası damada altın hediyesini de takdim eden Vali Küçük, gecenin sonunda mutlu aile fotoğrafında yer almayı da ihmal etmedi.




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