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15 Nisan 2017 12:22

Şehidin ulucami fotoğrafları Bursa’da

Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan sanat tarihi fotoğrafçısı Mustafa Cambaz’ın eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.

Şehidin ulucami fotoğrafları Bursa’da

15 Nisan 2017 12:22


"Bir Şehidin Gözünden Mübarek Anadolu" isimli sergi, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın fethi şenlikleri çerçevesinde Soğanlı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide şehit Mustafa Cambaz’ın çektiği 10 bin ulucami fotoğrafından 40 tane seçildi. Serginin kurdelesini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile şehidin oğlu Alpaslan ve eşi Semra Cambaz birlikte kesti. Sergide ney konseri verilirken, şair ve yazar Şaban Abak, seçilen fotoğrafların tarihi ve kimlikleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin 81 ilindeki ulucamilerin fotoğraflarını vatandaşlar ilgiyle inceledi.


Başkan Mustafa Dündar, Mustafa Cambaz’ın gerçek bir fotoğraf sanatçısı olduğunu dile getirerek, " Bu fotoğrafları çeken hemşehrimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Mercekten bakarak fotoğraf çekmek bir sanat. Bu sergide bu sanatın örneklerini görüyoruz. Bu sergi vesilesiyle şehidimizi rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun" dedi.


Şaban Abak ise, Mustafa Cambaz’ın çok kıymetli bir sanat tarihi fotoğrafçısı olduğunu ifade ederek, "Mustafa gerçekten dünya çapında bir sanat tarihi fotoğrafçısıdır. Bir sanat eserine nasıl bir gözle bakılması gerektiğini bilen olağanüstü bir sanatçıydı" dedi.


Şehidin oğlu Alpaslan Cambaz ise, bütün camileri fotoğraflamanın ve sergilemenin babasının hayali olduğunu söyleyerek, "Babam cami, çeşme ve külliyelerin birçoğunu fotoğrafladı. Babamın en büyük hayali ulucamileri tek bir kitapta toplamaktı. Şehadetinden bir ay evvel bu hayalini gerçekleştirdi" dedi.




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