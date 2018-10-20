Şehir Hastanesi'ne raylı ulaşım

Ulaşım Master Planını Beşevler Küçük Sanayi Esnafı ile paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1355 yataklı Şehir Hastanesi'ne vatandaşların daha rahat ulaşımının sağlanması için Emek'ten bir raylı sistem hattı planladıklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Beşevler Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi binasında gerçekleşen buluşmada AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları hazır bulundu. Sanayi Sitesi esnafı, Bursa'nın ulaşım probleminin yapılan dokunuşlarla rahatlamasından dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür ederken, yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini de sunma fırsatı buldu.

Göreve geldikten sonra, sahaya inerek vatandaşlarla sürekli temas kurduğunu ve herkesin Bursa'nın çözülmesi gereken ilk problem olarak ulaşım ve trafiği gösterdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben bu şehrin bir parçasıyım. Bu şehir güzel olsun istiyorum. Sanayisiyle, ticaretiyle, altyapısıyla, binalarıyla. Bursa'nın özüne yakışır şekilde olması için ekibimizle beraber gayret gösteriyoruz. Eksikler var, yarım işler var bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim Bursa'yı büyütmemiz gerek. Ama öncelikle bizim bir yol haritamız olması gerekiyor. Bursa, Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük nüfusa sahip. Tek başına 17 ilçe ve 1058 mahallesi var. Yeni imar alanları ile yeni açılımlarla yakında kamuoyuyla paylaşacağımız 1/100 bin ölçekli plan bizim yeni yol haritamız olacak. Bursa, 2020 yılının sonunda artık trafiği, ulaşımı konuşmayacak. Bu yatırımları yaparken bir yandan da ekonomimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda küçük dokunuşlarla şehrin ulaşım sorununu biraz olsun rahatlattık ama biz şu an filmin fragmanını gösterdik” diye konuştu.

Hastaneye raylı sistem

Bursa'nın 2035'ini hedef alan master plan hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor ve bizim insanları sabah işlerine, akşam eşlerine en sağlıklı ve en problemsiz bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Master planın ilk iki adımını söyleyeyim. Birincisi sinyalizasyonu revize etmemiz gerekiyor. Bekleme sürelerini 3 buçuk dakikalardan, 2 dakikalara düşüreceğiz. Bu 130-140 milyon liralık bir yatırım. Sürenin iki dakikalara düşmesi çok daha fazla insan taşımak demek. Şu andaki mevcudun yüzde 50 - 60'ını daha fazla taşımak demek ve daha rahat gidip gelmeleri demek. İkincisi ise yine 100-120 milyon liralık bir yatırım. Şu an Bursa'ya bir hastane yapılıyor. 1355 yataklı Şehir Hastanesi. Bu hastaneye insanların ulaşımlarını daha rahat sağlamak adına Emek'ten bir hat yapacağız” dedi.

Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Sabri Koçoğlu ise gerçekleşen ziyaretten dolayı Sanayi Sitesi esnafı adına teşekkür ederken, Bursa'nın ulaşımına yapılan dokunuşların şehir trafiğini rahatlattığını bu sayede esnafın rahat bir nefes söyledi.