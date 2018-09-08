Şehir Tiyatrosu yeni sezona gün sayıyor

Oyunun prömiyeri, 20 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 - 2019 sanat sezonuna hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Fermanlı Deli Hazretleri’ adlı yeni oyununun provalarına katıldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde (TKM) gerçekleştirilen provayı ilgiyle izleyen Başkan Aktaş, yeni oyun hazırlıklarını titizlikle sürdüren sanatçıları tebrik etti. Başkan Aktaş, keyifli anların yaşandığı ziyarette, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çalışmalarında başarılar diledi.

"8 ayda 8 bin 96 seyirci"

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezona iki farklı oyunla ‘merhaba’ diyecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, keyifle izlediği provada tiyatrocularla bol bol sohbet ederek, “Tiyatro, etki gücü yüksek bir sanat dalıdır. Tiyatroda daha fazla oyun sahnelemeli, daha fazla izlemeli ve gündeme taşımalıyız. 2006 yılından bu yana kentimizin kültür ve sanat yaşamına canlılık getiren Şehir Tiyatrosu, 2017 yılında 52 oyunda 6 bin 642 seyirciye, 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde de oyun ve izleyici sayısını artırarak, 82 oyunda 8 bin 096 seyirciye ulaştı” diye konuştu.

"İki yeni oyun, iki ayrı heyecan"

Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezon heyecanı yaşadığını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun heyecan dolu çalışmalarına ortak olmak istedik. Yeni sanat sezonunu, 20 Ekim Cumartesi günü, ‘Fermanlı Deli Hazretleri’ adlı oyunla açacağız. 24 Ekim’de ise ‘Ben, Sinbad’ adlı çocuk oyununun prömiyeri yapılacak” dedi.

Başkan Aktaş, Kasım ayı itibariyle Görükle Gençlik Merkezi sahnesinde bir yetişkin ve bir de çocuk oyununun sahneleneceğinin de müjdesini vererek, “Şehir Tiyatrosu, amatör kol çalışmasıyla Görükle Gençlik Merkezi ve Tayyare Kültür Merkezi’nde eğitim çalışmalarına başlayacak. Bu doğrultuda, TKM’de haftada 5, Görükle Gençlik Merkezi’nde de haftada 2 temsil ile kültür merkezlerimizde sokak oyunu, drama ve masal etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu yıl tiyatro odağında daha fazla izleyiciye ulaşarak, yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aktaş, Bursa’da tiyatro izlenme oranının yükselmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı.

Osmanlı dönemi komedisi

‘Fermanlı Deli Hazretleri’ oyununun yönetmeni Altuğ Görgü de oyun hakkında bilgi vererek, “Oyun, Osmanlı dönemine ait bir komedi. Dönemsel bir komedi olmasının yanında, oyunu biraz bugüne de getiriyoruz. Müzikli, danslı, oldukça eğlenceli ve çok keyifli bir oyun oluyor. Biz çalışırken çok keyif alıyoruz” diyerek tiyatro severleri, 20 Ekim’den itibaren oyunu izlemeye davet etti.