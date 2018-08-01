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01 Ağustos 2018 11:56

Şehit anne ve bebeği, üs bölgeye eşine doğum günü sürprizi yapmak için gitmiş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönerken, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan anne ve bebeğiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Şehit anne ve bebeği, üs bölgeye eşine doğum günü sürprizi yapmak için gitmiş

01 Ağustos 2018 11:56

Nurcan Karakaya’nın üs bölgesine astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu. Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.


Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.




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