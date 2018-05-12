Şehit annelerine Edebali’den Anneler Günü ziyareti

Anneler Gününde şehit annelerini yalnız bırakmayan Başkan Edebali, şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarını kendi ailesinden ayrı görmediğini söyledi.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, şehit asteğmen Ömer Fidan, şehit polis İbrahim Akın ve şehit jandarma Yakup Saraç’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit Ömer Fidan’ın annesi Nurşen Fidan ve babası Ali Fidan’ı ziyaret eden Edebali, daha sonra şehit İbrahim Akın’ın annesi Şehriban Akın, babası Ferhat Akın ve Yakup Saraç’ın annesi Mürrüvet ve babası Tevfik Saraç’ın evlerine misafir oldu.

Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Başkan Edebali, Anneler Gününde şehit annelerinin yanlarında olmak istediğini söyleyerek, ”Cennet ülkemizin bir karış toprağı için bedenini siper ederek canlarını veren Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Şehit annelerinin her zaman yanındayız. Şehitlerimizin emanetlerini sahipsiz bırakmıyor, annelerimizin gününü en kalbî dileklerimle kutluyorum” dedi.

Gazilerin ve şehit yakınlarının vatanın kendilerine emaneti olduğunu hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük Yıldırım ailesinin en fedakâr mensupları olan kahramanlarımızın yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gazi Masası ile yıl boyunca kendileriyle bir araya geliyor, taleplerini alarak kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Zalimlere karşı mazlumların umudu olan aziz bir milletin, bir ümmetin mensupları olduklarını belirten Başkan Edebali, “Ülkemiz üzerinde planlanan hain oyunlar kahramanlarımız tarafından bozulmaya devam edilecek. Biz bir oldukça, birlik oldukça hainlerin planları boşa çıkacak. Bu vesile ile terörle mücadele esnasında Hakka yürüyen şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum” şeklinde görüşlerini ifade etti.