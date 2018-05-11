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11 Mayıs 2018 18:54

Şehit annesi: "Oğulsuz durulur, ama vatansız durulmaz"

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Yenice köyünde bulunan okulun adı, ‘Şehit Ramazan Aktay Yenice İlkokulu’ olarak değiştirildi.

Şehit annesi:

11 Mayıs 2018 18:54


Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, 1994 yılında iç güvenlik operasyonu icra edilirken şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aktay’ın ismi, Büyükorhan ilçesinde kendi köyü olan Yenice’de ilkokula verildi. Bunun için köy halkı ve muhtarlık çalışma yapıp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne talepte bulundu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Yenice İlkokulu’nun adı değiştirilerek ’Şehit Ramazan Aktay Yenice İlkokulu’ yapıldı. Yeni tabelası asılan okulda tören yapıldı. Törene Kaymakam Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Hasan Taş, Jandarma Komutanı Sinan Çetin, Emniyet Amiri Mustafa Engin, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, İlçe Müftüsü Ramazan Özgün Türkmen, şehidin annesi, kardeşleri, yakınları ve köylüler katıldı. Şehidin annesi Fatma Aktay, çok duygulandıklarını ifade ederek, “Köyümüzdeki okula oğlumun isminin verilmesi bizleri çok memnun etti. Oğulsuz duruluyor, ama vatansız durulmuyor. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür” dedi.




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