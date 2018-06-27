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27 Haziran 2018 15:55

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 kişi de yaralandı.

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

27 Haziran 2018 15:55

Çatışmada şehit olan askerin Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler köyünden Uzman Çavuş İsa Özkan olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkiinde jandarma özel harekat birliklerince düzenlenen operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle Kahramanmaraş’a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği öğrenildi.


Çatışmada şehit olan askerin Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler köyünden 25 yaşındaki Uzman Çavuş İsa Özkan olduğu öğrenildi. Çobanlıkla uğraşan ailesinden annesi Fatma ve babası Halil Özkan’a şehit haberini ilçe kaymakamı ve jandarma komutanı verdi. Haberin verilme sırasında tarlada bulunan ailesi oğullarının şehit olduğu öğrenince sinir krizi geçirdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, taziyeleri kabul eden aile, şehit oğullarının cenazesinin gelmesini bekliyor.




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