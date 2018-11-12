Şehit babasının yürek yakan feryadı

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Şırnak Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki evine acı haber ulaştırıldı. Evin önünde taziye çadırı kurulup, dev Türk Bayrağı asılırken, babanın feryadı ise yürekleri dağladı. Yenişehir Havalimanı'nda hava muhalefeti olduğu için şehit asker yarın törenle toprağa verilecek.

Şehadet haberi Olgun ailesinin evine ateş düşürdü. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Atyolu Köyü'nde vefat eden babaanne Suna Ocak'ın cenazesine giden şehidin anne ve babası Güleser - Asım Olgun çifti geri dönerek Bursa'ya geldi.

Eşinin şehit olduğu öğrenen Ceylan Olgun ise fenalık geçirerek Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görev yeri Bingöl'den geçici görevle Şırnak'a giden Uzman Çavuş Ünal Olgun'un 3 yaşında Mesut ve 5 yaşında Ceren isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Baba Asım Olgun, "Vatan sağ olsun"derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet sağ olsun, isteriz ki bir tane daha şehit verelim, yeter ki vatan millet sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim yok. Allah bizlere verdiği bu acıyı vatandaşlarımıza, insanlarımıza, milletimize vermesin. Biz bir şehit daha vermeye hazırız. Yeter ki vatan sağ olsun'' diye feryatta bulundu.

Olgun'un cenazesi yarın Gürsu Merkez Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gürsu'da sonsuzluğa uğurlanacak.

2 çocuk babası Şehit Ünal Olgun'un şehadete eriştiği gün babaannesi Suna Ocak'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.