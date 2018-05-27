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27 Mayıs 2018 22:12

Şehit Belediye Başkanı iftar yemeği ile anıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makamında silahla vurularak öldürülen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için ölümünün 3.

Şehit Belediye Başkanı iftar yemeği ile anıldı

27 Mayıs 2018 22:12

yılında iftar yemeği verildi.


Bursa’da makamında şehit edilen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için ölümünün 3. yılında anma programı düzenlendi. Toplanan Gürsu halkı Şehit Yıldız’ın kabrine giderek dua ederek Kuran-ı Kerim okudu. Ardından Cüneyt Yılmaz’ı anmak için Gürsu Belediyesine yürüyen vatandaşlar Gürsu Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği ile iftarlarını açtı.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu akşam Şehit Cüneyt başkanımızın 3. yılında anıyoruz. 3 yıl geçti ailemiz vatandaşlarımız burada. Bu gün burada iftar programı yaparak hem şehit kardeşimizi analım hem de vatandaşlarım ile birlik olalım diye böyle bir program düzenledik. Bizim için önemli olan şehit başkanımızın hayalleri hedefleri ve vatandaşımıza verdiği sözleri yerine getirmek oldu. Başkanımızın seçim beyannamesinde 20 madde vardı. Bunun 19 maddesini gerçekleştirdik, 1 maddesi kaldı kısa zamanda bu 1 maddeyi de gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.




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