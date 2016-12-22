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22 Aralık 2016 13:22

Şehit binbaşı, 17 Ağustos depreminde kaybettiği annesinin yanına defnedilecek

Şehit binbaşı, 17 Ağustos depreminde kaybettiği annesinin yanına defnedilecek

22 Aralık 2016 13:22

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın Orhangazi’de yaşayan kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi bayraklarla donatıldı. Akşam saatlerinde Yenişehir havalimanına gelmesi beklenen Binbaşı Bülent Albayrak’ın evinin önüne Orhangazi Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, belediye ekipleri de çevredeki binaları ve şehidin kız kardeşinin evine bayrak astı. Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli Gamze Göktepe’nin Gölcük’teki babası Hasan Albayrak’ın evine oradan da ailecek Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Evli bir kız babası olan Albayrak’ın annesi Suzan Albayrak’ı 17 Ağustos depreminde kaybettiği öğrenildi. Saat 18.00’de Yenişehir Havaalanı’na getirilecek olan Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Orhangazi’de annesinin yanına defnedileceği öğrenildi



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