Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı Gemlik’te yaşatılacak

Tamamlanan tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, BBP İlçe Başkanı Hacı Ömer Yavuz, AK Parti Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları, Alparen Ocakları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk sözü alan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bugün hizmet halkasına güzel bir halka ekledik. Türk siyasetine önemli hizmet etmiş bir büyüğümüzün ismini Gemlik’te bir tesise vermek de, Gemlik’e yakışan bir konu oldu. Yazıcıoğlu gibi gençliğe örnek bir ismin anılması önemliydi. Bu bölge atıl bölgeyken Gemlik’in önemli yerleri arasına girdi. 20 dönümlük alanın tamamı kamulaştırıldı. 30 milyon üzerinde yatırım söz konusu. Bu bölge Gemlik’in en yaşanabilir bölgesi halini aldı. Okulları camileri ve sosyal alanları ile ezan sesi olmayan bölge, örnek olarak gösterilecek konuma geldi. Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları, tüm teşkilatları ile çalışarak hizmetleri sunuyor. Gemlik son dönemde önemli yatırımlar gerçekleştiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu ise, "AK Parti belediyelerine Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı olarak teşekkür ederim. Yazıcoğlu iyi bir dil modelidir. Çekilen çilemin rol modelidir. Beş buçuk yılını hücrede geçirmiş, devletine küsmemiştir. Devlete olan sevginin de, millete olan sevginin de, ezana da olan sevginin de rol modelidir. Gönlünüze onu yazdınız ama sandıktan çıkarmadınız. O yine de, küsmedi, çalıştı. Bebekleri katlediyorlar, yaşlı çocuk ve asker şehit ediyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ hiç biri yerli değil. Birileri operasyonlardaki başarılarımızdan terörle mücadelemizden dolayı rahatsız oluyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Türkiye çapında başarı elde eden Gemlik Belediyespor Atletizm Takımı Sporcularına ödülleri takdim edilirken, yüzme branşına da malzemeleri verildi. Protokol olarak parkın açılışının yapılması ve parkın incelenmesiyle program son buldu.