Şehit öğretmenlerin adları fidanlarla yaşatılacak

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu ve yöneticiler, şehit öğretmenlerin adlarını yaşatmak için Hasköy Mahallesi’nde fidan dikti. Dikilen fidanlarla 1979 yılından bu yana yaşanan hain terör saldırıları sebebiyle şehit düşen öğretmenlerin adının yaşatılacağını belirten Gülten Kapıcıoğlu, “Gençlerimizin eğitimi adına kendi hayatlarından feragat eden öğretmenlerimiz ne yazık ki zaman zaman gözü dönmüş terör yanlılarının hedefi haline geliyor. Bu ülkenin gelişmesini, büyümesini istemeyen şer odakları, namlularını öğretmenlerimize uzatarak, akıllarınca geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Ancak bu güzel ülke daha güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için gecesini gündüzüne katan nice vatan sevdalısı yetiştiriyor ve yetiştirmeye de devam edecektir” dedi.