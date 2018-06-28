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28 Haziran 2018 14:53

Şehit Özkan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı’nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Şehit Özkan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2018 14:53


Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı’nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ı binlerce kişi, memleketi Bursa Büyükorhan ilçesinde son yolculuğuna uğurladı. 25 yaşındaki İsa Özkan’ın askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra memleketine götürüldü. Öğle saatlerinde şehit İsa Özkan’ın naaşı, Orhan-ı Kebir Camii’ne getirildi.


Burada binlerce kişinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleri katıldı. Halil ve Fatma Özkan çiftinin 5 çocuğundan biri olan Uzman Çavuş İsa Özkan, Büyükorhan ilçesi Gedikler Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze öncesi CHP Bursa İl Başkanlığının çelengi vatandaşlar tarafından parçalanmıştı.




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