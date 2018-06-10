Şehit padişah kabri başında anıldı

yılında Kosova’daki kabri başında andı.

Osmanlıya Cihan İmparatorluğunun kapılarını sonuna kadar açan 1. Murad Hüdavendigar Han ölümünün 629’inci yılında iç organlarının gömülü olduğu Kosova’nın başkenti Priştine’deki kabri başında okunan dualar eşliğinde rahmet ve minnetle anıldı. Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilen Murad Hüdavendigar Han’ı anma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri Süleyman Gündüz, Şevket Orhan ve Ali Osman Sali, Bilkent

Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kalpak, Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım ile davetliler katıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova’nın Obiliç kasabasında bu yıl 14’incisi düzenlenen anma töreni öncesi protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti. Türbenin bahçesinde düzenlenen anma töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Türkçe ve Arnavutça okunan dualar ile devam eden anma töreninde Murad Hüdavendigar Han’ın savaş meydanında yapış olduğu dua, her iki dilde de okundu.

DÜNDAR: “ANADOLUYA BALKANLARIN KAPILARINI AÇAN PADİŞAHTIR”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehadetinin 629. yılında Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı, Murad Hüdavendigar Han’ı her yıl olduğu gibi bu yıl da kabri başında rahmetle andıklarını ifade ederek, “Murad Hüdavendigar, bugün dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıdır. Anadolu’ya Balkanların kapılarını açan kişidir. Kosova Meydan Muharebesi, bu topraklardaki halkların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamıştır. Azimli, Allah yolundan ayrılmayan şanlı hükümdarın duası kabul olmuş ve Kosova Savaşı’nda şehit olmuştur. Bizler de onu unutmuyor ve 14 yıldır kabri başında anıyoruz. Şanlı ecdadımızın gölgesinde burada kardeşlerimiz ile birlikte bir arada olmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Murad Hüdavendigar’ı anma törenleri Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin