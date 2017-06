Şehit padişah ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

yılında Kosova’daki kabri başında anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilen Murad Hüdavendigar Han, iç organlarının gömülü olduğu Kosova’nın başkenti Priştine’deki kabri başında okunan dualar eşliğinde anıldı. Bursa’nın Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Murad Hüdavendigar Han’ı anma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazlar, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran katıldı.

Murad Hüdavendigar Han’ın şehit edilmesinin 628. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni öncesi protokol üyeleri şehit padişahın kabri başında dua etti. Murad Hüdavendigar Han’ın türbesinin bahçesinde düzenlenen anma töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Türkçe ve Arnavutça okunan dualar ile devam eden anma töreninde Murad Hüdavendigar Han’ın savaş meydanında yapış olduğu dua, her iki dilde de okundu.

"Savaş meydanında şehit düşen padişahımızı unutmuyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehadetinin 628. yılında Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı, Murad Hüdavedigar Han’ı her yıl olduğu gibi bu yıl da kabir başında rahmetle andıklarını belirterek, "Dünyada adalet, merhamet, iyilik ve cömertlik azaldıkça atalarımızın ne kadar büyük bir hazine olduğunu her yıl biraz daha fark ediyoruz. Murad Hüdavendigar Han, hem devlet idaresi ile hem de fikirleri, azmi, iradesi, vakurluğu, din farkı gözetmeksizin tebasına gösterdiği şefkat ve merhametle bugün dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıdır. Bizler de savaş meydanında şehit düşen padişahımızı unutmuyor, 2006 yılından bu yana her yıl iki kabri başında düzenlediğimiz törenlerle anıyoruz. Son yıllarda anma programımız Ramazan ayına denk geldiği için Kosova’da aynı zamanda iftar organizasyonu da yapıyoruz" dedi

Balkanlardaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Dündar, “Mamuşa’da hizmet binası yaptık, Prizren’de engelli bakım merkezimiz hizmete girdi. Sünnet törenleri, iftar organizasyonları ile buradaki kardeşlerimiz ile her zaman gönül gönüleyiz" dedi.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala da Murad Hüdavendigar Han ve tüm şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Türkiye ve Kosova’nın kardeş iki devlet olduğuna vurgu yaptı. ’Geçmişini gerektiği biçimde yad edemeyenler geleceklerini arzu ettikleri biçimde çizemezler’ diyen Ala, “Hep altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye ve Kosova kardeştir dosttur. Birlikte hep birbirlerinin iyi olması için çalışırlar ve birliktelikleri dünyaya barış, huzur, kalkınma getirir. Ancak bunun gereğini de yapmak gerekir. Bunun gereği de sözden eyleme geçmektir. Birlikte kararlar almak, yatırımlar yapmak, istihdam sağlamak ve bölge barışına hizmette bulunabilmektir. Biz Kosova’nın istikrar içerisinde kalkınmasını arzu ediyoruz. Kosova’nın Türkiye ile birlikte bölgede barışa katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Ekonomik gelişmesini sosyal barışını, siyasal birlikteliğini güçlendirerek geleceğe yürümesini istiyoruz. Bunun için bize düşen ne olursa onu da yanlarında bulacağını taahhüt ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kosova’nın iyiliği Türkiye’nin iyiliğidir. Kosova’nın gelişmesi Türkiye’nin gelişmesidir. Kosova’nın çok daha kalkınmasını, gelişmesini ve güçlenmesini arzu etmek Türkiye’nin ve bölgenin kalkınmasını sağlamakla eş değerdir" şeklinde konuştu.

Anma programının ardından törene katılan davetliler için Murad Hüdavendigar Han’ın türbesinin bahçesinde iftar yemeği düzenlendi.