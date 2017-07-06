Şehit polis ile Avukat Aksoy Nilüfer Belediye Meclisi’nde anıldı

Nilüfer Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Meclis Başkan Vekili Nilgün Berk’in yönettiği toplantıda, geçtiğimiz gün Gemlik Adliyesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez ile yine aynı saldırgan tarafından Gemlik’teki ofisi önünde vurularak hayatını kaybeden Gemlik Belediye Meclisi ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi avukat Özgür Aksoy anıldı. Meclis gündemine geçilmeden önce söz alan Meclis Başkan Vekili Nilgün Berk, duygu ve düşüncelerini dile getirirken göz yaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru İdris Büyükdönmez ile hayatını kaybeden Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy için Allah’tan rahmet dileyen Berk, “Çok değerli bir arkadaşım ve meslektaşım olan Özgür Aksoy’u hain bir saldırı sonucunda kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Benim için şuan çok zor bir an. Maalesef ki böyle acı bir şey yaşadık. Yine hain saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz İdris Büyükdönmez’e de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Turgay Erdem de, “Sözün bittiği yerdeyiz. Çok değerli bir arkadaşımızı ve polis memurumuzu kaybettik. Aynı duyguları paylaşıyorum. Özgür Aksoy, çok değer verdiğimiz önemli bir arkadaşımızdı. İyi insanlar bazen çok çabuk aramızdan ayrılıyor. Allah geride kalanlara sabır versin. Bundan sonra böyle menfur olaylarla karşılaşmamayı diliyorum. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı da şöyle konuştu:

“Özgür Aksoy arkadaşımızı biz de rahmetle anıyoruz. Olayı duyduktan sonra hepimiz çok üzüldük. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Söylenecek kelime bulamıyoruz. Hayat böyle ama bu kadar ucuz olmaması gerekiyordu. Bir de polis şehidimiz var. Şehit İdris Büyükdönmez ile Özgür Aksoy’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendilerine duacıyız.”

Konuşmaların ardından gündem maddeleri ile önergeler görüşüldü. Oy birliğiyle alınan karar sonucu Nilüfer Belediye Meclisi, ağustos ayında bir aylık tatile girecek.