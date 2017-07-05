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05 Temmuz 2017 12:18

Şehit polis memleketine uğurlandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye sarayında görev yaptığı esnada vurularak şehit düşen polis İdris Büyükdönmez, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit polis memleketine uğurlandı

05 Temmuz 2017 12:18


Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde adliye sarayında görevi sırasında Musa Güler tarafından vurularak şehit edilen polis İdris Büyükdönmez için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve şehidin eşi Ayla Büyükdönmez, çocukları Muhammed Ali ve Tuğba’nın yanı sıra ablası Elif Erili’nin katıldığı törenin ardından şehit polisin naaşı memleketi Konya’nın Tuzlukçu ilçesine gönderildi. Şehidin büyük kızı Tuğçe ise şehir dışında olduğu için törene katılamadı. Şehidin naaşı, Tuzlukçu ilçesinde ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.


2014 yılında boşandığı karısıyla arasında icra davası bulunan Musa Güler (37) davayı kaybedince, eski karısı Emine D.’yi evinde av tüfeğiyle yaraladı. Ardından eski eşinin avukatı Özgür Aksoy’a ofisinin önünde 5 el ateş eden şahıs, adliye önünde kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönmez’i de vurarak şehit etti. Kaçtığı adliye içinde kıstırılan zanlı elindeki tüfekle kendini vurarak intihar etti. Avukat Özgür Aksoy da hastanede yaşamını yitirmişti.




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