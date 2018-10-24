Şehit polise silah arkadaşlarından yürek burkan veda

Bursa'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, silah arkadaşları gözyaşları içerisinde tabutu taşıdı.

Bursa'da geçtiğimiz gün ticari bir taksi ile çarpışarak kaza yapan Yunus polisi Hayrettin Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organlarıyla 4 kişiyi hayata bağlayacak olan Yılmaz için Bursa'da cenaze töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan törene şehidin annesi sevgi Yılmaz, babası Tuncer Yılmaz, ablaları Özge ve Rüya Yılmaz, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Yusuf Ulcay, sivil toplum temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz ailesi oğullarının tabutunu görünce hıçkırıklara boğulurken, Vali Küçük ve Emniyet Müdürü Osman Ak aileyi teselli etti.

Törenin ardından tabutu cenaze aracına Yılmaz'ın silah arkadaşları taşıdı. Arkadaşları ile son kez vedalaşan Yunus polisleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi çok sayıda motosikletli ekibin eskortu eşliğinde memleketi Kırşehir'e götürülmek üzere yola çıktı.