Şehit polisin organları 5 hastaya umut olacak

Bursa'da geçtiğimiz gün ticari taksi ile çarpışan polis motosikletinden düşerek şehit olan polis memurunun organları 4 kişiye umut olacak. Beyin ölümü gerçekleşen Hayrettin Yılmaz'ın annesinin görüşme yaptığı doktorlara "O benim kahramanım tüm Türkiye'ye örnek olsun" dediği ve organlarının bağışlanmasına razı olduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Kükürtlü Caddesi üzerinde Altıparmak istikametine seyreden 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, Kükürtlü Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde manevra yapmaya çalışan 16 T 0360 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Kazadan sonra Kükürtlü Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılırken, ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksiye adeta ok gibi saplanan 300 kiloluk polis motoru hurdaya dönerken mancınık gibi 2 polis memurunu da 20 metre ileriye fırlattı. Ağır şekilde yaralanan polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hayrettin Yılmaz'ın belindeki kırık ve omuriliğindeki zedelenme sebebiyle beyninde kanama meydana geldiği belirlendi. Kolunda iki bacağında ve ayaklarında kırık olduğu tespit edilen Sezer Bektaş ise Uludağ Üniversitesi Ortopedi servisine kaldırıldı. 2 gün boyunca Çekirge Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı olarak yaşayan Hayrettin Yılmaz'ı mesai arkadaşları gece gündüz yalnız bırakmadı. Her gece motosikletleriyle hastane bahçesini dolduran yunus timleri yoğun bakımda yatan arkadaşları için dua etti.

"O benim kahramanım tüm Türkiye'ye örnek olsun"

2 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümünün sabah saatlerinde gerçekleşti. Polis memurunun şehit haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu. Beyin ölümü sonrası şehit polis memurunun ailesiyle görüşen Çekirge Devlet Hastanesi Organ Koordinatörlüğü ekipleri ailenin Hayrettin Yılmaz'ın organlarını bağışlanmasına rıza göstermesinin ardından harekete geçti. Tüm organları bağışlanan şehit polis memurunun kalbinin, karaciğerinin, akciğerinin ve iki böbreğinin organ sırası bekleyen 5 ayrı hastaya nakledilmek üzere operasyonla alınacağı belirtildi. Öte yandan oğlunun organlarının bağışlanmasına rıza gösteren anne Fatma Yılmaz'ın doktorlara "O benim biricik kahramanım, görevi uğrunda şehit oldu. son vazifesini de organlarını bağışlayarak yapmış. Tüm Türkiye'ye örnek olsun" dediği öğrenildi.

Öte yandan, görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi. Şehit polis memuru için FSM Bulvarındaki Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapılacağı daha sonra memleketine uğurlanacağı öğrenildi.