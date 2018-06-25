Şehit Şükrü Çavuş dualarla anıldı

Şükrü Çavuş, işgalci İngilizler tarafından şehit edilişinin 98. yılında, Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. 25 Haziran 1920 Cuma günü İngilizlerin Mudanya’yı işgâli sırasında ilk kurşunu atarak direnişi başlatan ve bir binbaşı, bir zabit ve 3 askeri öldürdükten sonra şehit düşen Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş’u anma törenine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Durmuş’un yanı sıra siyasî parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve gaziler katıldı. Şehitlere rahmet ve gazilere uzun ömürler dileyen Faik Oktay Sözer, şehit ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade etti.